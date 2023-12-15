Игорь Саруханов развелся с седьмой женой

Музыкант Игорь Саруханов в программе «Жизнь и судьба» признался, что развелся со своей седьмой женой — дизайнером Лесей Садовской. Их брак продлился меньше года.

Ведущий шоу Борис Корчевников поздравил 67-летнего музыканта с седьмым браком, но как оказалось в его жизни уже все изменилось.

«Да, я женился, но все длилось недолго. Может, я не рожден для этого? Я полностью погружен в профессию, я человек, который постоянно на гастролях, а поклонницы покупают билеты, чтобы со мной познакомиться. Любая женщина такое воспринимает с болью», — поделился Саруханов.

Он добавил, что знаком с Садовской около десяти лет, однако есть разница, «когда люди встречаются и когда находятся в браке». По словам музыканта, главную роль в разводе сыграли недопонимания и разница в 30 лет в возрасте.

Несмотря на очередной провал в создании семьи, Саруханов подчеркнул, что готов к новому браку.