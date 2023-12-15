Панин* пожаловался на цены в США и попросил помощи

Актер Алексей Панин, который уехал из России и на данный момент проживает в США, пожаловался на высокие цены в Соединенных Штатах и попросил помощи у своих поклонников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, актер вышел на связь у себя в социальных сетях. Там он рассказал, что имеет много интересных проектов и даже приступил к репетиции спектакля с режиссером Александром Атанесяном.

Поклонники посчитали, что Панин хвастается своими успехами, но оказалось, что таким образом он решил попросить помощи. Актер заявил, что жизнь в США оказалась очень дорогой и ему нужны деньги.

«В Америке все дорого, поэтому если у кого есть желание помочь, вам по карману это особо не ударит», — призвал своих поклонников Панин.