Министр Малак: Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона Франции

Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за его оскорбительных слов в отношении женщин. Об этом сообщила министр культуры Франции Рима Абдул Малак в эфире TF1-info. По словам министра, она беседовала на этот счет с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом Франсуа Лекуантром. Состоится собрание Совета ордена Почетного легиона, где будет инициирована дисциплинарная процедура. На встрече будет решено, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет. Орден Почетного легиона - это организация, во главе которой стоит великий магистр — президент Франции, на данный момент Эммануэль Макрон. Жерар Депардье получил орден в 1996 году. В 2018 году Депардье позволил себе оскорбительные высказывания во время визита в КНДР в адрес женщин и несовершеннолетней девочки. Слова актера вошли в документальный фильм "Дополнительное расследование", который в конце ноября показали по французскому телеканалу France 2. После показа фильма французская государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ всех картин с участием Депардье. На этой неделе стало известно, что французского актера лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека из-за его скандальных слов.