Baza: Елена Ваенга потеряла сознание на спектакле в Москве
Певица Елена Ваенга упала в обморок на спектакле в Театре на Малой Бронной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, подчеркивая, что на мероприятии Ваенга присутствовала в качестве зрительницы.
Отмечается, что врачи оказывают певице помощь в театре. Что послужило причиной обморока, пока неизвестно.
15 декабря в Театре на Малой Бронной состоялась премьера спектакля "Слава. Молодость" Константина Богомолова. В постановке играют Екатерина Васильева, Наталья Щукина, Никита Худяков, Андро Симонишвили, Василиса Перелыгина, Анна Патокина и другие известные артисты.