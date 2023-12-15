Россияне назвали любимых телеведущих 2023 года

Россияне назвали любимых телеведущих уходящего года. Рейтинги публикует KP.RU на основе ежегодного опроса своих читателей.

Россияне назвали любимых телеведущих 2023 года
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Женский топ-10 возглавила Ольга Бузова с 25,53% голосов. Также в тройку вошли Ирада Зейналова (14,85%) и Марина Кравец (8,17%).

За ними следуют: Дарья Златопольская, Лера Кудрявцева, Лейсан Утяшева, Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Яна Чурикова. 10-е место с 4,14% занял вариант "Какая-то другая".

Среди мужчин лидирует Марат Башаров (24,19%). Второе и третье места - у Николая Цискаридзе (22,04%) и Александр Мясников (15,8%).

Далее: Павел Воля, Николай Басков, Вячеслав Макаров, Борис Корчевников, Андрей Малахов и Азамат Мусгалиев. У варианта "Какой-то другой" - 1,27%.

Шоу-бизнес
Лейсан Утяшева
Дарья Златопольская
Ирада Зейналова
Марина Кравец
Александр Мясников
Марат Башаров
Яна Чурикова
Николай Цискаридзе
Павел Воля
Екатерина Андреева
Вячеслав Макаров
Андрей Малахов
Лариса Гузеева
Николай Басков
Ольга Бузова
Лера Кудрявцева
Борис Корчевников
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