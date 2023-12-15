Россияне назвали любимых телеведущих 2023 года
Россияне назвали любимых телеведущих уходящего года. Рейтинги публикует KP.RU на основе ежегодного опроса своих читателей.
Женский топ-10 возглавила Ольга Бузова с 25,53% голосов. Также в тройку вошли Ирада Зейналова (14,85%) и Марина Кравец (8,17%).
За ними следуют: Дарья Златопольская, Лера Кудрявцева, Лейсан Утяшева, Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Яна Чурикова. 10-е место с 4,14% занял вариант "Какая-то другая".
Среди мужчин лидирует Марат Башаров (24,19%). Второе и третье места - у Николая Цискаридзе (22,04%) и Александр Мясников (15,8%).
Далее: Павел Воля, Николай Басков, Вячеслав Макаров, Борис Корчевников, Андрей Малахов и Азамат Мусгалиев. У варианта "Какой-то другой" - 1,27%.