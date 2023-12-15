Россияне назвали любимых телеведущих 2023 года

Россияне назвали любимых телеведущих уходящего года. Рейтинги публикует KP.RU на основе ежегодного опроса своих читателей.

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Женский топ-10 возглавила Ольга Бузова с 25,53% голосов. Также в тройку вошли Ирада Зейналова (14,85%) и Марина Кравец (8,17%).