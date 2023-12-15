Раскрыт райдер Семена Слепакова

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву , личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса. Райдер артиста раскрыл Telegram -канал RT.

Кроме того, исполнителю важно, чтобы водитель автомобиля соблюдал тишину всю поездку. При этом в райдере отмечается, что за пределами СНГ предпочтительнее, чтобы он не был русскоговорящим. Проживать Слепаков согласен только в лучшей гостинице города, в номере люкс с кроватью размера кинг-сайз.