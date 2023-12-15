В Бразилии певец Педро Энрике умер во время концерта

Бразильский молодой певец Педро Энрике умер во время концерта в одном из штатов Бразилии. Видео последнего выступления 30-летнего артиста опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter). На мероприятии в городе Фейра-де-Сантана Энрике исполнял песню "Vai Ser Tao Lindo", что в переводе с португальского обозначает "Это будет так красиво". Исполнитель потерял равновесие и упал на сцене, после чего его оперативно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от обширного сердечного приступа. Педро Энрике выступал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку. В среду умер основатель "Фонтанки" и сценарист "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов. По словам коллег Константинова, он скончался у себя дома утром 13 декабря. Уточняется, что в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. О дате и месте похорон журналисты пообещали сообщить отдельно.