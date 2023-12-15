Баста, INSTASAMKA и Дима Билан появятся в новогоднем шоу "VK под шубой"

В преддверии Нового года пользователи смогут увидеть праздничное шоу "VK под шубой 2". Зрителей ждет музыкальная комедия с неожиданными дуэтами и известными артистами. Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, среди участников шоу: Баста, Instasamka, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов, Пелагея, MIA BOYKA, Коста Лакоста и SQWOZ BAB. Основная тема шоу "VK под шубой 2" — разница во взглядах между поколениями. Сюжет комедии отсылает к фильму "Карнавальная ночь": на киностудии, где проходят съемки двух разных новогодних шоу, опытный режиссер Кабачков и его молодой коллега Рязанцев вынуждены находить общий язык. По воле генерального продюсера они начинают снимать один фильм на двоих. В результате молодые артисты объединяются с признанными звездами и исполняют новые версии популярных хитов. Роль режиссера Кабачкова сыграет Сергей Бурунов, а его молодого коллегу — Даниил Вахрушев. Зрители шоу смогут увидеть, как дуэт Басты и Льва Лещенко исполнит "Нам не жить друг без друга", Эльдар Джарахов и Филипп Киркоров споют "Лесного оленя", Валя Карнавал и "Дискотека Авария" исполнят "Расскажи, Снегурочка". В шоу примут участие MIA BOYKA, Сергей Лазарев, Instasamka, Стас Михайлов, GONE.Fludd, Пелагея, Ислам Итляшев, SQWOZ BAB, Дима Билан, Коста Лакоста, Валерия, SODA LUV, Владимир Пресняков, Анет Сай, "Иванушки International", Михаил Полицеймако, Александр Цыпкин, Владислав Ветров, Влад А4, Анфиса Чехова, Анна Седокова, TERRY, Ян Дилан, Вадим Спириденков, Сабина Хайрова, Аскар Нигамедзянов, Aлекó, Соя и Муздом. Премьера шоу состоится 29 декабря в 20:24 на платформе VK Видео. Зрители смогут увидеть "VK под шубой" на телеканале НТВ 30 декабря. Пользователи получат возможность не только оценить новые треки во время просмотра, но и послушать их в любое время: 22 декабря в VK Музыке и на других стриминговых платформах появится новогодний альбом с их студийными версиями. Релиз спродюсировала и записала команда музыкального лейбла VK Records. Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: "Нам приятно нести праздник и новогоднее настроение в дом каждого нашего зрителя. В прошлом году шоу "VK под шубой" посмотрели 35 млн раз. Мы решили вновь объединить артистов самой разной величины и сделать яркое представление. В новом фильме вы сможете увидеть популярных актёров, начинающих и признанных звёзд музыкальной сцены, необычные роли и дуэты, юмор, драму и много новогоднего волшебства. Мы верим, что шоу способно удивить даже самого требовательного зрителя и растопить лёд в сердце каждого. Увидимся под шубой 29 декабря!" Новогоднее шоу "VK под шубой" впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина и Илья Соболев и другие артисты.