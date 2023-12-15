Хью Джекман спустя 3 месяца после развода закрутил роман с замужней актрисой

Недолго актер горевал после расставания с Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил в браке 27 лет. Хью Джекман, пишет InTouch со ссылкой на инсайдера, закрутил роман с бродвейской звездой Саттон Форест, коллегой по мюзиклу «Музыкант». «Их роман на Бродвее ни для кого не секрет», — заявил инсайдер. Другой источник отрицать связь Хью и Саттон тоже не стал, отметив, что актер одержим коллегой с первой их встречи: «Он ходил за ней повсюду как щенок!»

Тем не менее еще один инсайдер рассказал, что это Хью очаровал актрису. У него во время подготовки мюзикла, говорит информатор, был большой авторитет — он участвовал в том числе и в кастинге. Уже тогда, на этапе отбора, Хью отнесся к будущей возлюбленной как к звезде. Именно это, добавил источник, ее и восхитило.