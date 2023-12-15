Пугачёва снова собралась переезжать

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* сначала поселились в Израиле, куда уехали из России после начала СВО. После обострения ситуации в Израиле, пара перебралась на Кипр, где у них в Лимасоле есть недвижимость, благодаря которой дети Гарри и Лиза получили европейские паспорта.

Но друзья Примадонны рассказали «Комсомольской правде» (КП), что климат на Кипре не совсем подходит Пугачевой. Она часто жалуется на неважное самочувствие и проблемы с сердцем. Из-за этого певица решила переехать на ПМЖ в Лондон.

Еще в начале ноября певица приняла это решение. А в соцсетях об этом сообщили Галкин* и его дети.

В Лондоне Пугачева занималась подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников, так говорит приятель звезды.

«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. У парня там своя квартира, которую ему подарил отец, бизнесмен Руслан Байсаров», – говорит собеседник издания КП.

Известно, что в Лондоне рожала своего старшего сына Никиту Преснякова Кристина Орбакайте, являющаяся дочерью Примадонны. И это была инициатива самой Пугачевой, так как она с начала 80-х неравнодушна к Лондону.