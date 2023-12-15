Светлана Лобода заступилась за Аллу Пугачеву

«Эти люди на многое решились. Сделали огромный поступок. У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом). Я их отдельно, как единиц, даже не рассматриваю. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их», — заявила Лобода.