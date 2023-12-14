Гуф дал концерт в Москве назло бывшей жене

В жизни рэпера Гуфа вновь кипят неушточные страсти. Айза Долматова намекает фанатам в соцсетях на воссоединение с музыкантом, а Юлия Королева нацелена лишить теперь уже бывшего мужа родительских прав.

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Артист между тем занимается своим любимым делом — читает рэп на концерте в Москве. На сцену он вышел впервые после скандальной поездки в Таиланд. Как бы этому не противилась Королева, шоу все-таки состоялось.