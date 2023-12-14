Рената Литвинова вернулась в Россию
Рената Литвинова уехала из России весной прошлого года. Актриса обосновалась в Париже. В столице Франции у нее есть собственная квартира. Сделку звезда совершила еще в 2015 году. С тех пор в городе на Сене бывала довольно часто.
По Европе и Прибалтике Литвинова гастролировала с собственной постановкой «Кактус». Устраивала модные фотосессии и даже, как сообщали СМИ, рассорилась с давней подругой Земфирой*(признана иноагентом).
А на днях знаменитость вернулась в Россию. Снимками с указанием геолокации Рената поделилась в своем Telegram-канале. Выяснилось, что она остановилась в одном из отелей Санкт-Петербурга.
«На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя», — написала Литвинова.