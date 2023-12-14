«Самые страшные 48 часов моей жизни». Тренер Данилкина — о поисках пропавшей Горбачёвой

Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина высказалась о побеге 16-летней российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая не пришла с тренировки домой, после чего её в течение суток искала вся Москва.

«Тяжело ли было пережить то, что случилось с Алиной в августе? Мы были все вместе, это было очень страшно. Это самые страшные 48 часов моей жизни, больше никогда не хочу такого испытать. Слава богу, что всё закончилось, что всё хорошо.

Когда этот вброс в интернет случился, начали звонить и Софье Анатольевне, обрывать телефон. Мне меньше звонили, я на всё отвечала — вдруг кто-то что-то важное хочет сообщить. А когда представлялись, что это какой-то корреспондент, бросала трубку. В такой момент обсуждать что-то только для заголовков мне не хотелось.