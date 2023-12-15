Стало известно о последнем романе Ивлеевой с известным режиссером

«После Молочникова у нее никого не было. По поводу Ивлеевой — я была у нее в шоу. Я могла задать ей только один вопрос. Я говорю: «Что тебя связывает с Александром Молочниковым?» И она говорит: «Мы дружим». Но там все всем было понятно. Я знаю, что у них были какие-то отношения», — рассказала Гасанханова.