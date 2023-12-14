Савичева раскрыла изнанку съемок «Голубого огонька»

Популярная певица Юлия Савичева заявила, что на съемках «Голубого огонька» на канале «Россия 1» есть аниматор, который веселит публику. Изнанку съемок она раскрыла в интервью изданию «Телепрограмма».

Савичева рассказала, что в новогоднем шоу ее можно будет увидеть выступающей дуэтом с певицей Викторией Дайнеко. Она подчеркнула, что к съемкам программы готовят не только артистов, но и приглашенную публику.

«Важно, как выглядят люди, зажгли ли они бенгальские огни, вовремя ли кричат и аплодируют. Есть специальный аниматор, который разогревает публику, следит за ней», — раскрыла она подробности.