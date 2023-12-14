Звезду сериала «Закрытая школа» госпитализировали

Актер Александр Никитин был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По данным издания, Никитин обратился к врачам с болями и дискомфортом. Диагноз артиста не уточняется. Также не говорится, о каких болях идет речь. Как отмечает Telegram-канал, актеру назначили полное обследование, по результатам которого будет проведена операция. Александр Никитин окончил театральный факультет Харьковского государственного института искусств им. И. Котляревского в 1996 году. Артист дебютировал в кино в 2001 году в фильме "Если я не вернусь". Он получил первую известность после сериала "Овод", в котором сыграл главную роль. В фильмографии Александра Никитина 112 работ. Он снимался в таких проектах, как "Закрытая школа", "Обручальное кольцо", "Все к лучшему", "Между нами, девочками", "Я заберу твою семью", "Другая", "Женское дело", "Парфюмерша", "Амазонки". Никитин был женат дважды. О первом браке артиста мало известно. В 1998 году у него родился сын Илья. Позже он развелся с первой супругой. В 2007-м он женился на актрисе Надежде Бахтиной. В 2012-м артисты развелись.