Валерия рассказала, в какую игру играет с внучкой перед Новым годом

«У нас уже появилась новогодняя традиция. Мы вместе с ней украшаем елку игрушками, а потом играем в игру: «Горячо-холодно». Я, например, ей говорю: «Селинка, найди снежинку». Она обходит елочку, я ей говорю, где холодно, а где горячо. Она находит снежинку и приносит мне», — улыбнулась Валерия.

Она отметила, что раньше наряжала новогоднюю елку ради своих детей. Теперь же Валерия украшает незаменимый атрибут Нового года вместе с внучкой: половину дерева исполнительница наряжает сама, а вторую половину в компании Селин. Исполнительница пожаловалась, что ей редко удается встретить Новый год всей семьей. Например, в этом году Валерия встретит праздник в Москве вместе с мужем Иосифом Пригожиным, но после этого они разъедутся по работе.