Солистка «Миража» назвала «дурью» концерты в зоне СВО
Певица Светлана Разина, известная как солистка группы «Мираж», назвала концерты в зоне СВО «дурью». Об этом сообщает RTVI.
По словам Разиной, поездка в зону СВО на концерт не является героизмом. При этом певица добавила, что ей тоже поступали предложения провести концерт перед военнослужащими, но она ответила отказом.
«Ехать туда песни петь — это ни хрена не героизм. “Ой, там бомба прилетит!” — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — заявила она.
Разина также добавила, что атаки БПЛА теперь происходят даже в Москве, а поездки артистов в зону СВО «больше напоминают корпоративы». По её мнению, военнослужащим нужно петь самим или слушать радио — Разина отметила, что некоторые солдаты «сами неплохо поют под гитару».
Ранее Разина заявила, что артистам нужно уходить со сцены в 60 лет.