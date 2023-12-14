Солистка «Миража» назвала «дурью» концерты в зоне СВО

«Ехать туда песни петь — это ни хрена не героизм. “Ой, там бомба прилетит!” — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — заявила она.