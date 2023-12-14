В Париже покончила с собой актриса, обвинившая Жерара Депардье в изнасиловании
Покончила с собой французская актриса кино и ТВ Эмманюэль Дебевер. Нашему зрителю она известна, в частности, по сериалу "Расследования комиссара Мегрэ".
Дебевер не стало 7 декабря, передает Deadline со ссылкой на подтверждение от полиции французской столицы.
Актриса стала первой, кто обвинил Жерара Депардье в сексуальном насилии.
Отмечено, что Дебевер покончила с собой в день премьеры телешоу, рассказывающего про обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в отношении Депардье.
Программа, ставшая частью журналистского расследования Complément d'Enquête на канале France 2, включает и момент с обвинениями от Дебевер. Женщина рассказывает, что коллега надругался над ней на съемках исторической драмы Анджея Вайды 1982 года "Дантон".
В октябре Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, в нем он опроверг все выдвинутые против него обвинения.
Эммануэль Дебевер родилась в 1963 году. После дюжины работ в кино и сериалах, включая проекты "Синяя Борода" и "Жестокая игра", оставила экраны в конце 1980-х.