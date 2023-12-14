«Сильно разочаровало»: Мигель вспомнил, как разорвал дружбу с Пугачевой

Много лет назад хореограф Мигель участвовал в пятом сезоне «Фабрики звезд», где всем руководила Алла Пугачева. Артист признался, что уговорила его пойти на этот шаг как раз-таки Примадонна. Тогда они даже дуэт вместе записали.

Хореограф Мигель вспомнил, как разорвал дружбу с Пугачевой
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Однако спустя несколько лет их отношения дали трещину. Все произошло во время съемок шоу «Рождественские встречи», которым также руководила Пугачева. Однажды она собрала всех участников программы и отчитала их. Ситуация была очень неприятной. С тех пор хореограф перестал поддерживать отношения с Примадонной.

«Не все с возрастом мудреют. То, что просходило там, было глупо. Меня это очень сильно разочаровало. Я думал, что люди такого масштаба, чем становятся старше, тем больше добра в них появляется. Ну и к жизни, и к людям отношение другое. Очень плохо все было и некрасиво», — высказался Мигель в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».