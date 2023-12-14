Хореограф Мигель вспомнил, как разорвал дружбу с Пугачевой

«Сильно разочаровало»: Мигель вспомнил, как разорвал дружбу с Пугачевой
Много лет назад хореограф Мигель участвовал в пятом сезоне «Фабрики звезд», где всем руководила Алла Пугачева. Артист признался, что уговорила его пойти на этот шаг как раз-таки Примадонна. Тогда они даже дуэт вместе записали.
Однако спустя несколько лет их отношения дали трещину. Все произошло во время съемок шоу «Рождественские встречи», которым также руководила Пугачева. Однажды она собрала всех участников программы и отчитала их. Ситуация была очень неприятной. С тех пор хореограф перестал поддерживать отношения с Примадонной.
«Не все с возрастом мудреют. То, что просходило там, было глупо. Меня это очень сильно разочаровало. Я думал, что люди такого масштаба, чем становятся старше, тем больше добра в них появляется. Ну и к жизни, и к людям отношение другое. Очень плохо все было и некрасиво», — высказался Мигель в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».