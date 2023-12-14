Хореограф Мигель вспомнил, как разорвал дружбу с Пугачевой

«Не все с возрастом мудреют. То, что просходило там, было глупо. Меня это очень сильно разочаровало. Я думал, что люди такого масштаба, чем становятся старше, тем больше добра в них появляется. Ну и к жизни, и к людям отношение другое. Очень плохо все было и некрасиво», — высказался Мигель в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».