Певица Жасмин готовится к свадьбе

Певица Жасмин многодетная мама. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым она родила сына Михаила. Сейчас молодому человеку 26 лет. Своему второму супругу молдавскому олигарху Илану Шору, певица родила дочь Маргариту (11) и сына Мирона (7). Несмотря на то, что младшие дети певицы еще маленькие, она уже готовится к свадьбе первенца. Не так давно Михаил Семендуев рассекретил свой роман с фигуристкой Евой Хачатурян. Поклонники певицы отметили, что Ева очень похожа на свою будущую свекровь. Кстати, Жасмин очень льстит такое сравнение. Она полностью довольна выбором сына. «Ева очень красивая девушка, поэтому мне приятно, что так говорят. Она очень милая, хорошая, добрая, любит моего сына, сын любит ее. Они друг другу подходят, а я могу их только поддерживать», — говорит артистка. Наследник артистки уже сделал предложение руки и скула своей возлюбленной. Однако со свадьбой возлюбленные не спешат. Жасмин настаивает на том, чтобы все прошло по традиции. Певица родилась в Дагестане в семье горных евреев, поэтому для нее важно соблюдение всех традиций, которые ей привили еще в детстве. «Какая свадьба? Помимо Миши, у меня еще два ребенка: мальчик и девочка. И я хочу, чтобы все знали традиции горских евреев: как происходит наше красивое сватовство. Всё будет идти потихонечку, спешить не будем», — говорит Жасмин. Сватовство состоится уже через неделю и тогда будет понятно с датой свадьбы. Артистка уже давно отпустила сына в свободное плаванье. Молодой человек живет отдельно и самостоятельно себя обеспечивает. Михаил успешно занимается бизнесом, поэтому сможет обеспечить и семью. Жасмин не настаивает на скором появлении внуков. Кроме того, она отметила, что будет бабушкой выходного дня, а остальное время намерена посвящать себе. Фото: социальные сети.