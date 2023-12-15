ТАСС: за отсутствие плашки иноагента Фельгенгауэр назначили ₽40 тыс. штрафа

Никулинский суд Москвы назначил штраф журналистке Татьяне Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) на 40 тыс. руб. за отказ использовать маркировку иностранного агента на постах в ее социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС. В суде пояснили, что Фельгенгауэр признали виновной по статье "производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания статуса иноагента". Отмечается, что это уже второй раз, когда журналистку привлекают к ответственности за данное правонарушение. В мае этого года суд назначил ей штраф в 30 тыс. руб. за ролик на YouTube-канале, где отсутствовала маркировка о том, что видеоматериал создан иноагентом. До этого Басманный районный суд Москвы оштрафовал журналиста Михаила Зыгаря за нарушение порядка деятельности иноагента. 12 декабря суд в Сыктывкаре признал социолога и журналиста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) виновным в оправдании терроризма. Его приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. и освободили в зале суда.