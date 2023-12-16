Слухи о романе с Хасановой, призыв Лолиты и грэпплинг: откровенное интервью Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха рассказал в интервью Рамблеру о новой песне, проблемах со здоровьем и отношениях с сыном.

© Пресс-служба Стаса Пьехи

— После выхода совместной с Гузель Хасановой песни «Темная полоса» и публикации снимков, на которых вы держитесь за руки, многие поклонники и СМИ начали приписывать вам роман. В действительности это просто совместное творчество или за ним скрывается нечто большее?

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Скрывается, как минимум, знакомство. Гузель уже шесть лет состоит в нашем продюсерском центре, к которому я тоже имею отношение — я начинал вместе с Виктором Дробышем и до сих пор в этом ПЦ записываюсь.

С Гузель нас связывают тёплые, дружеские отношения, мне импонирует её творчество, то, что пишет сама и в тандеме со своим талантливым братом. Всегда хотел спеть с ней вместе. Вот то, что нас связывает, но не роман.

— Как восприняли призыв Лолиты Милявской на шоу «Суперстар!» никогда не жениться? Вы допускаете, что больше никогда не свяжете себя узами брака?

Отчасти я с Лолитой согласен, она мудрый человек и тонко чувствующая женщина. Это верные слова, жизнь сама диктует правила. В том состоянии духа, зрелости, профессии, в той точке своей жизни, где я сейчас нахожусь, нет каких-то серьёзных, семейных отношений и тем более брака. Брак мы уже пробовали.Хорошо, что в нем родился сын.

Пресс-служба Стаса Пьехи

Пока я как-то глобально не изменился, пока не произошло глобальное взросление — внутреннее, эмоциональное. И в профессии есть что реализовать. В классической архаичной паре, в браке я не смогу это сделать сейчас. Наверное, важно чем-то вдохновляться, что-то чувствовать, но я сейчас стараюсь об этом не думать.

— Недавно вы рассказывали, что проблемы с суставами не позволяют полностью отдаваться одному из любимых занятий — спорту. Удалось ли исправить ситуацию? Как сейчас проходят ваши тренировки?

Это действительно так. И тут речь не только о заболевании суставов, это ещё и влияние иммунитета, усталости, график, который в последнее время у меня непростой, я гастролирую в регионах, есть проблемы со сном. Сказать, что успеваю восстанавливаться — нет, поэтому, чтобы не навредить себе спортом, я делаю комплексы с борцовской резиной, общую физическую подготовку, иногда круговые тренировки типа табаты. На гастролях занимаюсь отработкой приёмов с нашим басистом, у него есть бэкграунд в дзюдо, а, значит, можно и грэпплингом заниматься. Думаю, что спорт будет в таком режиме до Нового года.

Пресс-служба Стаса Пьехи

— Летом вы признались, что хотели бы чаще видеться с сыном Петром, который живет с матерью в Пушкине. Удалось ли сделать ваши встречи более регулярными? Как у него дела?

О Пете говорю и думаю каждый день. Не так давно мы с Наташей созванивались — Петя болел, в школе сейчас пандемичные периоды, когда заболевает один ребёнок — подхватывают остальные. Мы скоро увидимся в Питере, где у меня будет традиционный сольный концерт.