Продажа белья и другие «инвестиции»: на чем зарабатывает эпатажная Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм снова оказалась в центре скандала — во дворе дома в Москве артистка ударилась головой о багажник автомобиля, сдававшего задним ходом. Штурм потребовала от хозяина машины вызвать полицию и тем временем попыталась сесть в салон авто, откуда водитель вытолкал ее.

Однако и без этого инцидента популярности у певицы было с избытком, пишет Life. Как и балерина Анастасия Волочкова, Наталья Штурм часто эпатирует публику, чтобы поддерживать внимание к своей персоне.

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Вся жизнь нараспашку

«Горячие» снимки не редки в соцсетях Штурм — в 57 лет она позволяет себе публиковать обнаженные фото. Актриса не скрывает, как у нее сохранились молодое лицо и фигура — у Штурм есть свой пластический хирург, который время от времени делает ей подтяжки и липосакции. «Знание темы» позволило звезде присоединиться к скандалу вокруг хирурга Тимура Хайдарова, который разразился летом этого года. Штурм заявляла, что не ляжет под его нож — апеллируя к знакомствам с врачами «получше».

С подписчиками звезда 90-х делится почти всем: на ее страничках в соцсетях можно встретить матерные стихи Баркова, подробности отдыха за границей, отношения с детьми и мамой. В Сети оказались и подробности личной жизни Натальи с последним избранником — даже помолвка и крах отношений прошли на глазах подписчиков. Так, она неожиданно вернула возлюбленному кольцо с камнем и заявила о расставании, а уже на следующий день шутила об этом в публикациях.

Откуда у Штурм деньги?

Находясь на пике популярности, за один концерт Штурм зарабатывала в среднем по 10-15 тысяч долларов. Однако те времена прошли — сейчас артистке приходится искать другие способы заработка. В одном из недавних интервью она рассказала, что средства ей приносят инвестиции в ценные бумаги. Сама знаменитость не смогла дать уверенный ответ, какие: вложениями якобы занимается ее помощница, которой Штурм доверяет.

Кроме того, певица рассказывала, что у нее много проектов в различных сферах, которые она ведет вместе с «хорошим бухгалтером». Один из них — продажа ношенного нижнего белья. Торгует она им в соцсетях, предлагая фанатам приобрести вещи, использованные кумиром. Стартовая стоимость пикантного сувенира – 400 евро.

При этом издание отмечает, что Штурм не числится ни в качестве владелицы предприятия, ни как индивидуальная предпринимательница. Однако фамилию певицы нашли в списках самозанятых. Напомним, что по закону статус утрачивается при доходе свыше 2,4 млн в год — таким образом, официально Наталья зарабатывает не более 200 тысяч рублей в месяц.

Также известно, что у Штурм могут быть в собственности пять квартир в Москве и Подмосковье. Журналисты Life утверждают, что певице принадлежит недвижимость в Красногорске, на улице Черняховского и на Петровско-Разумовском проезде в Москве. Был у Штурм и участок площадью 15 гектаров в Одинцовском районе, однако его, вероятно, знаменитость уже продала.

Надо признать, что еще одним источником доходов певицы могли быть мужчины. Сама знаменитость недавно признавалась, что в жизни у нее их было много — по меньшей мере часть из них можно отнести к состоятельным людям.

Концертная деятельность

Путь к известности Штурм начала с победы на конкурсе «Шоу-Королева». В 1993 году помочь певице прочно обосноваться в шоу-бизнесе решил композитор Александр Новиков, который написал для нее песню «Окончен школьный роман». Тогда композиция стала популярной, но повторить успех у Штурм и Новикова еще раз не удалось. Сама певица говорила, что виной тому стал сложный характер музыканта.