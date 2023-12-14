Супруга Бориса Щербакова прокомментировала слухи о болезни мужа

«Какую болезнь? Он здоров. Где вы это взяли, кто такие утки пускает? Он здоров», — сообщила Бронзова.

В феврале 2023 года стало известно, что 73-летний Борис Щербаков попал в Боткинскую больницу. Несколько дней он пробыл в реанимации, после чего актера перевели в обычную палату. По словам его сына Василия, у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. В общей сложности, он пробыл в клинике две недели.