Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о проблемах с алкоголем

Участница реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Надежда Шевченко рассказала, что у нее была алкогольная зависимость. В этом она призналась в интервью для портала «Вокруг ТВ», доступном на YouTube.

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«У меня были проблемы с алкоголем. (...) Я провалилась фактически не то что на дно, я упала в бездну», — сказала участница шоу.

Она также отметила, что благодарна семье, и добавила, что никогда не отрицала наличие проблемы с алкоголем. По мнению Шевченко, если человек, злоупотребляющий спиртным, отказывается признавать это, то емууже невозможно помочь.

Звезда телешоу добавила, что смогла отказаться от алкоголя, когда пересмотрела свою жизнь и задумала о том, как ее проблема влияет на жизни ее близких.

Ранее о запое рассказал популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!». По его словам, он стал злоупотреблять спиртным после того, как видеохостинг YouTube удалил его канал.