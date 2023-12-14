Холостяка Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с молодой сестрой Кейт Мосс

По информации издания Daily Mail, звезда Голливуда накануне побывал в Лондоне и, чтобы скрасить вечер, отправился в один из местных ночных клубов. На вечеринке Леонардо Ди Каприо был не один, компанию ему составила младшая сестра Кейт Мосс Лотти. Инсайдеры, которые предпочли остаться анонимными, сообщают, что 49-летний американский актер и 25-летняя модель прибыли на мероприятие с разницей буквально в несколько минут, после чего активно проводили время, наслаждаясь обществом друг друга. Источник уточнил, что Леонардо Ди Каприо и Лотти Мосс мило общались, смеялись и покинули клуб уже на рассвете.

Журналисты издания предположили, что совместное времяпровождение знаменитостей, возможно, может расстроить супермодель и актрису Кейт Мосс. Дело в том, что в далеком 1993 году, еще до рождения Лотти, у модели и актера были непродолжительные отношения. Короткий роман случился незадолго до того, как Кейт начала встречаться с Джонни Деппом.