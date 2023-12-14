Гоша Рубчинский возглавит бренд Канье Уэста. Как секс-скандал лишил всего легендарного дизайнера из России?

Российский дизайнер Гоша Рубчинский, который на несколько лет пропал из публичного поля из-за секс-скандала, неожиданно возглавил принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту бренд Yeezy. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в социальной сети X. Как модельер прославился на весь мир и как лишился всего после обвинений в домогательствах — в материале «Ленты.ру».

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Гоша Рубчинский стал главным дизайнером марки Yeezy

Бывший муж Ким Кардашьян, регулярно попадающий в заголовки СМИ из-за своих скандальных выходок, посчитал приход Рубчинского в Yeezy важным достижением в истории модной индустрии. К тому же Уэст в своей публикации назвал российского модельера легендарным — и не в первый раз. В 2016-м музыкант уже приезжал к Рубчинскому в Москву с предложением о сотрудничестве.

Сам дизайнер был не так многословен — он никак не прокомментировал свое назначение, но при этом уточнил, что приостанавливает сотрудничество с японским брендом Comme des Garçons, а также уходит из основанного им Rassvet Family. Других подробностей перехода в новый модный дом Рубчинский не раскрывал.

Отойдя от Comme des Garçons и Rassvet Family, наш бренд прокладывает собственный путь. Мы готовы к новым захватывающим проектам и сотрудничеству, которые воплощают наш дух независимости и творческого драйва Гоша Рубчинский

В 2018 году Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку

Рубчинский, чью одежду регулярно носили зарубежные и отечественные знаменитости, едва не лишился карьеры из-за секс-скандала. Пять лет назад на тот момент 34-летнего дизайнера обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку Яну Силфверлингу. Несовершеннолетний парень якобы общался с Рубчинским в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджере WhatsApp и FaceTime по видеосвязи, и в ходе разговора дизайнер попросил его сфотографироваться обнаженным в ванной.

Скриншот упомянутой переписки изначально опубликовали в закрытом сообществе High Fashion Talk в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть), после чего кадры начали распространяться и на других платформах. Среди них оказался крупный аккаунт Diet Prada, администраторы которого принялись делиться деталями скандала. Именно они впервые назвали предполагаемое имя пострадавшего, личность которого документально так и не подтвердилась.

Пользователи сети при этом обратили внимание, что язык уведомлений смартфона Силфверлинга — шведский. Мотивом обнародования частной переписки подросток назвал желание показать миру, что «Гоше Рубчинскому нельзя доверять как дизайнеру». По словам обвинителя, модельер не прекратил общение с ним и продолжал просить сфотографироваться голым даже после того, как последний раскрыл свой реальный возраст.

Рубчинский отрицал обвинения в домогательствах

Вскоре после обнародования сообщений команда Рубчинского заявила журналистам Hypebeast, что на самом деле переписка была частью кастинга. Собеседники издания уточнили, что модельер рассматривал подростка в качестве модели для следующего лукбука и попросил у него фотографии, чтобы показать их остальной команде.

Представители дизайнера подчеркнули, что он не имел никаких намерений вступить в половую связь с подростком или получить от него детскую порнографию. К тому же парень якобы сам написал ему с просьбой об участии в кастинге, что «происходит постоянно».

В заявлении также говорилось, что в скриншоты переписки внесли изменения, чтобы представить Гошу Рубчинского в невыгодном свете. Подросток был слишком назойлив, требуя ответа о кастинге, и дизайнер его заблокировал. Коллеги считают, что это вызвало у Силфверлинга желание отомстить Гоше Рубчинскому, публично опорочив его.

Мальчик сказал, что не может сфотографироваться, так как не один, и Гоша предложил ему сделать фото в зеркале ванной. Показанная переписка была изменена и вырвана из контекста, чтобы выставить дизайнера в худшем свете сотрудники Гоши Рубчинского

Последствия секс-скандала с участием Рубчинского

Несмотря на отсутствие доказательств, скандал получил широкую огласку, из-за чего Рубчинский в итоге удалил свои страницы в соцсетях и пропал из публичного пространства. При этом он никак не комментировал произошедшее, оставив право высказываться за него своей команде.

Первым нарушил молчание вокруг истории бренд Adidas, с которым дизайнер сотрудничал много лет. Представители компании заявили, что проведут расследование инцидента, а правоохранительные органы в то же время так и не начали заниматься данным вопросом. Во-первых, факт хранения Рубчинским детской порнографии не был установлен. Во-вторых, возраст сексуального согласия в России — 16 лет, а значит, привлекать модельера к ответственности было не за что.

Однако некоторые последствия скандала все же коснулись дизайнера: так, ближайший друг Рубчинского рэпер Face (внесен в России в реестр иноагентов) публично отказался исполнять посвященную приятелю песню «Гоша Рубчинский», записанную в 2015 году.

Впоследствии Рубчинский хоть и не до конца, но реабилитировался на модной арене. Как минимум в 2020 году Adidas выпустил в продажу кроссовки авторства модельера, тогда же он сотрудничал с Diesel. Плюс ко всему дизайнер так и остался работать в модном доме Comme des Garçons (вплоть до перехода в Yeezy), а инвестор брендов Рубчинского Эдриан Йоффе продолжал поддерживать его вопреки всем обвинениям.

Все обвинения, выдвинутые против меня, совершенно не соответствуют действительности. Я знаю, что это могут подтвердить все, кто когда-либо работал со мной. Я знаю, что в модельном бизнесе существует множество проблем, но я никоим образом не способствую их развитию Гоша Рубчинский в интервью WWD в 2019 году

Гоша Рубчинский попал в список самых влиятельных людей в мире моды

Рубчинский стал одним из немногих российских модельеров, который вошел в список 500 самых влиятельных людей фэшн-индустрии по версии Business of Fashion. Дизайнер заявил о себе в предкризисный сезон 2008 года, показав в московских Сокольниках одежду в стиле «гопник на районе». Эксплуатируя самые броские и характерные штампы о российских гопниках, он в итоге и завоевал популярность на Западе.

В его карьере числятся коллаборации с Burberry, Dr. Martens, Levi’s, Adidas, Fila и другими брендами

Футболки с кириллицей авторства Рубчинского носили все мировые звезды: Рита Ора, Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Джастин Бибер, а также Рами Малек, ASAP Rocky, Райан Гослинг, Трэвис Скотт и нынешний партнер модельера Канье Уэст.