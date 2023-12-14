Актер Щербаков вылечился от рака

Актер Борис Щербаков вылечился от онкологического заболевания после сложной операции и реабилитации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, контрольное обследование показало, что наступила ремиссия. Источник уточнил, что в феврале 2023 года врачи выявили у звезды «Солдат» злокачественную опухоль в почке, в ходе которой удалили и новообразование, и поврежденный орган.

Врачи также обнаружили у Щербакова проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

11 декабря народному артисту России Борису Щербакову исполнилось 74 года. Его супруга, российская актриса Татьяна Бронзова также ранее вышла в ремиссию после долгой борьбы с раком.

Накануне актриса Кейт Микуччи, наиболее известная по роли в сериале «Теория большого взрыва», рассказала в TikTok, что ей диагностировали рак легких.