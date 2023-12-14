Солистка «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в эфире «Нового радио» рассказала, что ее просят не исполнять популярную песню «Ева».

«В последнее время иногда запрещают петь песню "Ева". Говорят, нельзя по закону», — поделилась артистска.

Плетнева связывает это с запретом «гей-пропаганды» и запретом «международного общественного движения ЛГБТ» (запрещенная в России экстремистская организация). Однако в интервью певица объяснила, что строки «Ева, я любила тебя» не несут никакого подтекса. По словам певицы, песня — дань уважения Еве Польне, солистке группы «Гости из будущего».

Артистка подчеркнула, что обязана своей карьерой Польне, и надеется, что после интервью «бред» с запретом песни прекратится.