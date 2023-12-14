Звезда 90-х Маша Распутина впервые после долгого перерыва дала сольный концерт в Москве. Похоже, что семейная жизнь захватила певицу с головой, и ей пришлось надолго оставить сценические выступления. Ее концерт, который прошел на днях, напомнил о народной любви к творчеству артистки: в зрительном зале негде было яблоку упасть.

В интервью певица призналась, что Новый год планирует провести рядом со своей семьей. Вместе с этим она отметила, что очень рада своему возвращению на сцену. Звезда вспомнила, как ее творчество помогло однажды в спасении жизни человеку, и подчеркнула, что ради этого стоит дальше выступать.

Между тем артистка приоткрыла завесу тайны счастливых отношений. Маша Распутина дала совет женщинам для покорения мужчин. Она уверена, что представительницы слабого пола должны забыть о пресловутой слабости. Наоборот, женщина должна быть сильной, по мнению Марии.

Исполнительница хита "Играй, музыкант" отметила, что нет ничего дороже, чем настоящее чувство влюбленности. Она посоветовала дамам не размениваться на интимную близость без чувств. Артистка рассказала о том, как ее эмоциональность и жажда жизни помогают ей постоянно чувствовать самую настоящую любовь. Певица пожелала всем быть счастливыми и ответила, что радовать нужно и себя, и своего любимого человека:

" Будьте всегда счастливы. Радуйте себя в первую очередь, а потом уже свою вторую половинку."