Анна Семенович планирует открыть баню с «красавцами» для женщин

Певица Анна Семенович сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о новом бизнесе.

© Газета.Ru

Семенович планирует открыть баню, ориентированную на женскую аудиторию. Артистка отметила, что подбирает банщиков для ее заведения по привлекательности. Певице нужны только «красавцы». Исполнительница также поделилась роликом, в котором ее парят накаченные мужчины.

«31 декабря мы с друзьями ходим в баню… Да еще с какими друзьями, девочки! Готовлю для вас, мои богини, во всех смыслах сюрприз. Для «Аниной бани» лично выбираю лучших и самых горячих парильщиков», — рассказала певица.

Семенович также владеет собственным брендом одежды. Она выпускает нижнее белье и купальники для женщин с пышными размерами. Артистка объясняла, что как обладательница большого бюста, хотела сделать удобную и красивую одежду для женщин с подобными формами.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.