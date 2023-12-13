СМИ: Том Круз встречается с дочерью экс-депутата «Единой России»

61-летнего американского актера Тома Круза заметили в компании 36-летней дочери бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова — Эльсины. Об этом сообщает Daily Mail.

Около 9 часов вечера они пришли вместе на вечеринку в Лондоне. По словам одного из гостей мероприятия, «они были неразлучны».

«Явно пара», — поделился инсайдер.

Он обратил внимание на одержимость актера девушкой. Они всю ночь танцевали, отметил источник. Пара ушла с мероприятия лишь к утру.

Как уточняется в публикации, на самом торжестве присутствовали в основном русскоязычные люди. Также подчеркивается, что Круз был очень вежлив с остальными присутствующими.