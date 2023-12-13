Актриса Ковальчук призналась, что будет отмечать Новый год с детским шампанским

Народная артистка, звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук на Новый год планирует пить детское шампанское, потому что уверена во вреде даже от малого количества алкоголя. Об этом она рассказала kp.ru. В новогодние праздники актриса планирует посетить кинопремьеры, сделать уборку дома и сходить в баню. "Стараюсь декабрь разгрузить от всяких дел, чтобы просто с семьей в пижамах посмотреть новогодние фильмы, выучить новую новогоднюю песню под гитару и прочесть рождественскую книгу. Одним словом, стараюсь создать такое состояние, когда ты чувствуешь себя ребенком и веришь, что чудеса возможны. Хочу пронести это чувство через весь год", - добавила Ковальчук. Ее дочь Злата в беседе с газетой отметила, что Новый год будет отмечать дома с семьей. "Наше традиционное блюдо - меренговый торт: мама очень вкусно его делает. Мы вместе накрываем стол, готовим "Оливье", запекаем картошку", - поделилась она. Певица Нюша до этого призналась, что однажды ей пришлось выступать на боксерском ринге в Новый год. По словам певицы, не менее странным она сочла концерт в ресторане всего лишь для двух людей, которые и заказали ее выступление.