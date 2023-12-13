Киркоров подал иск к Успенской на 10 млн руб

Народный артист РФ Филипп Киркоров подал иск к певице Любови Успенской на десять миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru.

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По данным некоторых телеграм-каналов, иск был подан 13 декабря. Как считает Киркоров, Успенская сказала то, с чем нельзя мириться. По его словам, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам". Сторона защиты уже подготовила список фраз, которые будут озвучены в суде, пишет издание.

Там же отмечается, что Киркоров оценил свой моральный ущерб в десять миллионов рублей, кроме того, с Успенской могут взыскать порядка двух миллионов судебных издержек.

Как рассказал адвокат Александр Добровинский, делать себе рекламу и хайповать на имени певца – нелепо, но от безысходности – понятно. Он считает, что все ответственны за слова и поступки, и настала очередь Успенской.

Ранее сообщалось, Савеловский районный суд столицы отклонил иск блогера и певца Егора Крида (Булаткина) к изданию Mash о взыскании компенсации за новость про участие в школьной программе "Разговоры о важном". По информации СМИ, он получил за него 4,5 миллиона рублей.