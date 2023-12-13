Лопырева оказалась в суде из-за «секретной договоренности» и 8 млн рублей

Дубайская компания настаивает на том, что российская телеведущая и модель Виктория Лопырева не выполнила «секретную договоренность» и теперь обязана вернуть потраченные на ее проживание в отеле 8 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Лопырева жила четыре месяца в отеле Rixos Belek, за что, по «некоторой договоренности» платила дубайская компания ENTINBERG GROUP. При этом отдых по системе «все включено» обошелся в 77,3 тысячи евро.

Через некоторое время оплатившая отдых компания, заявив о невыполнении моделью своей части сделки, передала права на долг российской ООО «ХИМЕКС», которая обратилась в итоге в суд.

Однако суд сегодня отказался удовлетворять иск, ссылаясь на отсутствие доказательств. Истец намерен подать апелляцию. При этом заседание прошло без Лопыревой.

Комментариев от модели и телеведущей пока не поступало.

Ранее стало известно, что Виктория Лопырева задолжала налоговой службе 120 тысяч рублей, в том числе пени и штраф за не предоставленную вовремя декларацию. Однако потом появились данные, что модель погасила задолженность.