Американская рок-певица и поэтесса Патти Смит госпитализирована в Италии. Об этом сообщает People.
76-летняя Смит должна была выступить в Театре Дузе в Болонье, однако почувствовала себя плохо.
«С великим сожалением информируем почтенную публику о том, что концерт Патти Смит не состоится из-за внезапной болезни, сразившей артистку», — говорится в заявлении площадки.
Патти Смит гастролировала по Италии в течение последних двух недель, следующим городом в ее туре должна была стать Венеция. В конце декабря у Патти Смит запланированы концерты в США.
Накануне актриса Лариса Лужина сообщила, что находится в госпитале имени Вишневского.
Лужина не упомянула, почему была госпитализирована, но отметила, что с ней все в порядке. Артистка призналась, что чувствует себя «более-менее».