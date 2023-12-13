Певец Юлиан рассказал о госпитализации Александры Пахмутовой

Народная артистка СССР Александра Пахмутова сейчас находится в инфекционном отделении ЦКБ, этом сообщил певец Юлиан. Заметив, что "надо просто дать человеку спокойно болеть и спокойно выздороветь".

В беседе с каналом "360" исполнитель подчеркнул, что "сейчас болеют все кругом" и лично у него, в частности, "болели и родственники".

"Сейчас идет и вирусная пневмония, "корона", не "корона", кругом жуткая зараза, никто не застрахован от этого", - акцентировал Юлиан.

Как предположил певец, Пахмутова заболела в начале декабря, когда посещала разные мероприятия с большим скоплением людей.

Говоря о состоянии композитора, Юлиан рассказал, что оно "не тяжелое, среднее". При этом певец напомнил, что он "не врач, чтобы определять состояние".

"Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении", - подытожил артист.

Ранее СМИ сообщили, что Пахмутова госпитализирована, возможно, с воспалением легких.