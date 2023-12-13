ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигрыша в суде
Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на 16 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, компания Павлиашвили «Виар тикет» занималась организацией концертов. Она проиграла в суде два дела по искам от концертного зала «Крокус Сити Холл». По одному из них организация должна выплатить 13,5 млн рублей за неисполнение договора аренды площадки. По второму сумма требований составляет 2,7 млн рублей — их нужно выплатить за невыполнение технического задания для концерта группы «Чайф».
После проигрыша «Виар Тикет» не стала подавать налоговую декларацию, а ее счета арестовала ФНС.
Напомним, что ранее Павлиашвили вошел в список наиболее востребованных артистов на предновогодних корпоративах в России. Вместе с ними в списке оказались Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Баста и другие.