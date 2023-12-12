Фанаты попросили Пугачеву обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Поклонники певицы Аллы Пугачевой разместили на сайте Сhange.org петицию, в которой попросили исполнительницу выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью. Об этом пишет РИА «Новости».

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
© РИА Новости

По данным агентства, обращение поддержали уже свыше 2 тыс. пользователей.

«В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках», — отметили фанаты.

Напомним, что впервые Пугачева поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее обращение вышло на телеканале НТВ.

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