Бузова и Башаров возглавили рейтинг телеведущих по итогам года

Певица Ольга Бузова и актер Марат Башаров возглавили рейтинг читательского голосования «Комсомольской правды» по кандидатурам лучших телеведущих 2023 года.

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Примечательно, что среди мужчин Башаров лишь с небольшим отрывом перегнал Народного артиста России Максима Цискаридзе. Второе место в рейтинге среди женщин заняла Ирада Зейналова.

В издании уточнили, что среди победителей в этом году впервые за последние три года не оказалось представителей фигурного катания. Причина кроется в том, что в 2023 году в эфире не было «Ледникового периода», говорится в публикации.

Американский актер и автогонщик Патрик Демпси недавно стал самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии издания People. При этом в июле 2022 года журнал Nubia Magazin провел исследование, согласно которому звезда китайских дорам Сяо Чжань был официально признан самым красивым мужчиной на Земле.