Энистон рассказала о переписке с Мэттью Перри в день его смерти

Актер Мэттью Перри, скончавшийся на 55-м году жизни в конце октября, перед смертью был здоров и счастлив. Незадолго до гибели он переписывался с Дженнифер Энистон, коллегой по сериалу «Друзья».

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Актриса рассказала, что в последние дни Перри чувствовал себя здоровым. Он бросил курить и был счастлив. Энистон утверждает, что актер ни от чего не страдал и ни с чем не боролся. Он чувствовал, что идет на поправку.

— Как он сказал, ему хотелось бы, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он был счастлив — это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Надеюсь, он знает, что его любили так, как он никогда не думал, — рассказала Энистон в интервью изданию Variety.

Звезда популярного комедийного сериала «Друзья» Мэттью Перри, наиболее известный миру по роли Чендлера Бинга, скончался в возрасте 54 лет 29 октября. Тело актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, у него произошел сердечный приступ, после чего он утонул в джакузи.

Первичные тесты показали, что смерть Мэттью Перри не была результатом передозировки фентанилом или метамфетамином. По данным TMZ, в скором времени будет установлено, была ли у Перри передозировка рецептурными лекарствами, которые нашли в доме актера.