Ресторан Efac iccug Тимати и Крида просуществовал менее года

Ресторан Efac iccug от рэперов Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского закрылся. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

При этом неизвестно, по какой причине закрылся новый бизнес артистов. Заведение располагалось на Новом Арбате в Москве. Его открытие состоялось 9 апреля 2023 года. Отмечалось, что ресторан будет называться «Gucci Cafe», однако вскоре выяснилось, что название заменили на «Efac iccug».

Тогда бренд Gucci отреагировал на название заведения, его пресс-службу процитировала экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьева:

«Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав».