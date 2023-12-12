Бывшая возлюбленная Егора Крида раскрыла вес до беременности

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина раскрыла свой вес до беременности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, на котором она предстала в белом костюме, состоящем из широких брюк и кофты. Кроме того, она распустила волосы и отказалась от макияжа. При этом она прикрепила вопрос подписчика, который интересовался о весе звезды до ее беременности.