Фаворит Пугачевой назвал пословицу, которая помогла ей разбогатеть

Я всегда знал, что у Аллы недвижимость и банковские счета за границей. Алла Борисовна очень любила русскую пословицу «Не держи все яйца в одной корзине». Она часто ее пускала в ход в самых разных ситуациях, касающихся и денег, и работы, и взаимоотношений. Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему все так обсуждают покупку элитного дома на Кипре, если всем было известно, что и до отъезда у Аллы есть квартиры и дома за рубежом, — заявил Савин.