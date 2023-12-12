Участница шоу «Голос» раскрыла закулисье проекта

Участница музыкального шоу «Голос. Дети» и финалистка проекта «Голос. Уже не дети», певица Мария Мирова сравнила конкуренцию на обоих проектах и заявила, что в шоу для взрослых она была меньше. Закулисье съемок она раскрыла в интервью изданию «7Дней».

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Мирова почеркнула, что на проекте «Голос. Уже не дети» не было такой конкуренции, как на детской версии шоу.

«Мы артисты, но все разные. И это прекрасно, нам нечего друг другу доказывать», — заключила она.

Певица добавила, что все участники проекта «Голос. Уже не дети» общались между собой уважительно и поддерживали друг друга.

Ранее участница первого сезона шоу «Голос. Дети» Арина Данилова ответила на слухи о взятках на проекте. Она подчеркнула, что не сталкивалась с этим лично, и заявила, что первый сезон шоу был абсолютно честным.