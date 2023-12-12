«Ни попить, ни чихнуть»: Вокс рассказала об опыте музыкальной работы со Шнуровым
Певица Алиса Вокс стала выступать в музыкальном коллективе «Ленинград» после ухода оттуда Юлии Коган. Недавно исполнительница рассказала, что ей было не только трудно справиться с хейтом со стороны слушателей, но и с обстановкой внутри коллектива.
По словам Вокс, Сергей Шнуров запомнился ей как умелый диктатор и манипулятор. Она призналась, что после работы с артистом ей потребовалась помощь психологов и время для реабилитации.
— Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда нажрался изрядно, — рассказала Алиса Вокс в рамках YouTube-шоу «ПхалиХинкали».
Весной Сергей Шнуров оценил творчество певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов). По мнению исполнителя, солист делает свою работу профессионально.
В сентябре прошлого года на выступлении Сергея Шнурова произошел несчастный случай: зритель упал на бетонный пол с трибуны, а одна девушка скончалась после сердечного приступа. В адрес артиста сразу обрушился шквал критики, однако продюсер Иосиф Пригожин не нашел в этом вины певца.
Сергей Шнуров признался в разговоре с «Вечерней Москвой», что все еще нервничает перед каждым выступлением. То же самое, заметил он, испытывает любой человек, оказавшийся в экстремальной ситуации.