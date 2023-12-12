Вокс рассказала об опыте музыкальной работы со Шнуровым

Певица Алиса Вокс стала выступать в музыкальном коллективе «Ленинград» после ухода оттуда Юлии Коган. Недавно исполнительница рассказала, что ей было не только трудно справиться с хейтом со стороны слушателей, но и с обстановкой внутри коллектива.

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По словам Вокс, Сергей Шнуров запомнился ей как умелый диктатор и манипулятор. Она призналась, что после работы с артистом ей потребовалась помощь психологов и время для реабилитации.

— Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда нажрался изрядно, — рассказала Алиса Вокс в рамках YouTube-шоу «ПхалиХинкали».

Весной Сергей Шнуров оценил творчество певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов). По мнению исполнителя, солист делает свою работу профессионально.

В сентябре прошлого года на выступлении Сергея Шнурова произошел несчастный случай: зритель упал на бетонный пол с трибуны, а одна девушка скончалась после сердечного приступа. В адрес артиста сразу обрушился шквал критики, однако продюсер Иосиф Пригожин не нашел в этом вины певца.