Незлобин показал дорогую покупку после продажи московской квартиры

Напомним, что после начала спецоперации Незлобин улетел в США с семьей. Ранее он жаловался на финансовые трудности, а также рассказывал, что отношения с женой ухудшились на фоне переезда. Несмотря на это недавно он раскритиковал оставшихся в России Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — они назвали его «международным комиком», намекая на полную невостребованность в Соединенных Штатах. Незлобин заявил им в ответ, что дела у него в США идут хорошо, а комики ему просто завидуют.