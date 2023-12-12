Незлобин показал дорогую покупку после продажи московской квартиры
Комик Александр Незлобин после продажи квартиры в Москве похвастался, что купил в США на Новый год 350 граммов черной икры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Стендапер опубликовал в популярной соцсети видео своего похода в магазин Rasputin. На кадрах запечатлена жестяная банка, с горкой наполненная дорогой икрой.
Напомним, что после начала спецоперации Незлобин улетел в США с семьей. Ранее он жаловался на финансовые трудности, а также рассказывал, что отношения с женой ухудшились на фоне переезда. Несмотря на это недавно он раскритиковал оставшихся в России Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — они назвали его «международным комиком», намекая на полную невостребованность в Соединенных Штатах. Незлобин заявил им в ответ, что дела у него в США идут хорошо, а комики ему просто завидуют.
Вчера SHOT сообщил, что в конце октября Незлобин продал свою московскую квартиру — жилье площадью 54 квадратных метра оценивается примерно в 43 млн рублей. Новый владелец уже заехал и начал ремонт в помещении.