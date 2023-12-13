Близкий круг Пугачевой рассказал о ее планах на новый переезд

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева после начала СВО переехала со своими детьми и супругом шоуменом Максимом Галкиным* в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта семье знаменитости пришлось перебраться на Кипр. Недавно стало известно, куда певица планирует переехать ради будущего детей.

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По словам близкого круга певицы, Алла Пугачева собирается перебраться в Лондон.

— Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров, — приводит слова приятельницы Примадонны «Царьград».

В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. Ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о «рабах и холопах». В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.

Позднее Примадонна ответила тем, кто высказывал негатив в ее адрес, заявив, что сейчас ее судьбой управляет Вселенная и на нее повлиять уже невозможно.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не осталась безучастной и прокомментировала резонансное обращение певицы Аллы Пугачевой.